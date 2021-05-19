Первым из поддержавших обязательные прививки от коронавируса чиновников стал Дмитрий Медведев

Согласно госреестру лекарственных средств, она выпускается на семи площадках, среди них – мощности Центра им. Гамалеи, «Фармстандарта» Виктора Харитонина и близких к нему предприятий, «Р-фарм» Алексея Репика и «Биннофарм» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Их представители не предоставили комментарии об объемах производства. Гендиректор одной из таких компаний – Biocad (30% у Харитонина) – Дмитрий Морозов заявлял «Ведомостям», что летом производитель намерен увеличить выпуск «Спутник V» до 6 млн доз в месяц. Источник «Ведомостей» утверждает, что на Biocad приходится основной объем всего производства этой вакцины в России. Те же самые предприятия указаны в полученном в начале мая регистрационном удостоверении как будущие производители «Спутник лайт», но еще один источник «Ведомостей» отмечает, что эта вакцина вообще пока не производится. Запуск ее производства анонсировал Репик, но не уточняя его объемов. Аналогичным образом обстоит ситуация и с двумя другими российскими вакцинами.