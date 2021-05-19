Первым из поддержавших обязательные прививки от коронавируса чиновников стал Дмитрий Медведев

Первым из поддержавших обязательные прививки от коронавируса чиновников стал Дмитрий МедведевПроизводители вакцин могут быть не готовы к таким темпам их изготовления прямо сейчас
Первым высокопоставленным чиновником, который заявил о необходимости нового подхода к вакцинации от коронавируса, стал экс-премьер Дмитрий Медведев, который с января 2020 г. занимает пост зампреда Совбеза России, а с октября 2020 г. возглавляет межведомственную комиссию по созданию национальной системы защиты от новых инфекций.
Главный прививочник России
«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, т. е., иными словами, мы исходим из добровольности прививок, – заявил Медведев в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума. – Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности». По его словам, это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой – защиты всего населения (цитата по «РИА Новости»).
Это заявление противоречит предыдущим заявлениям российских чиновников. Так, премьер-министр Михаил Мишустин 24 ноября 2020 г. говорил на встрече с производителями вакцин от коронавируса, что каждый гражданин должен иметь возможность ее получить: «Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет». Президент Владимир Путин 17 декабря 2020 г. после своей пресс-конференции подчеркивал, что процедура может быть только добровольной, хотя до людей и надо доносить информацию о необходимости вакцинации.
Председатель думского комитета по охране здоровья единоросс Дмитрий Морозов отказался от комментариев, сославшись на то, что не изучил заявления Медведева. Первый зампред комитета от «Справедливой России» Федот Тумусов заявил, что «обязанность у нас есть только воинская». Член комитета от КПРФ Алексей Куринный отметил, что вакцинация от ряда заболеваний и так является «условно обязательной» для учителей, врачей и некоторых других категорий работников, если внесена в календарь прививок: «Существуют профессии, в рамках которых работников при отказе от вакцинации не допускают до выполнения трудовой деятельности».
До этого момента реальные меры по массовому вовлечению граждан в вакцинацию от коронавируса действительно не выглядели слишком жесткими. В конце 2020 г. вакцинация от коронавируса уже была включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Это значит, что она добровольно и бесплатно проводится населению в период эпидемии или при угрозе ее вспышки.
Сейчас в правительстве рассматривают возможность включения прививки от COVID-19 в нацкалендарь и по профилактическим показаниям. Новые правила предполагают, что добровольная вакцинация будет проводиться ежегодно, при этом она станет обязательной для тех, чьи профессии входят в правительственный перечень работ, связанных с высоким риском заразиться. Речь идет, в частности, о медработниках, занятых в определенных сферах здравоохранения, и сотрудниках образовательных организаций. В случае отказа от прививки таких работников отстранят от исполнения обязанностей.
В Минздраве и правительстве России на момент сдачи материала на запрос «Ведомостей» о намерении сделать вакцинацию обязательной не ответили.
Можно ли уколоть всех сразу
В России зарегистрировано четыре вакцины – Центра им. Гамалеи Минздрава «Спутник V» и «Спутник лайт», а также «Эпиваккорона» (Центра «Вектор» Роспотребнадзора) и «Ковивак» (Центра им. М. П. Чумакова РАН). По данным источника «Ведомостей» в одной из фармкомпаний, пока что налажено масштабное производство только «Спутник V».
Согласно госреестру лекарственных средств, она выпускается на семи площадках, среди них – мощности Центра им. Гамалеи, «Фармстандарта» Виктора Харитонина и близких к нему предприятий, «Р-фарм» Алексея Репика и «Биннофарм» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Их представители не предоставили комментарии об объемах производства. Гендиректор одной из таких компаний – Biocad (30% у Харитонина) – Дмитрий Морозов заявлял «Ведомостям», что летом производитель намерен увеличить выпуск «Спутник V» до 6 млн доз в месяц. Источник «Ведомостей» утверждает, что на Biocad приходится основной объем всего производства этой вакцины в России. Те же самые предприятия указаны в полученном в начале мая регистрационном удостоверении как будущие производители «Спутник лайт», но еще один источник «Ведомостей» отмечает, что эта вакцина вообще пока не производится. Запуск ее производства анонсировал Репик, но не уточняя его объемов. Аналогичным образом обстоит ситуация и с двумя другими российскими вакцинами.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов не видит целесообразности в обязательной вакцинации, так как для выработки коллективного иммунитета достаточно вакцинировать 60–70% населения, как и планировал Роспотребнадзор. Беспалов сомневается, что вакцинация от коронавируса действительно станет обязательной. Исключением, по его мнению, может стать разве что ситуация, аналогичная сложившейся в Индии, где с апреля резко растет число заболевших. Однако в таком случае сразу же начнется подпольная торговля справками о прохождении вакцинации, как это происходит сейчас с рядом других обязательных медицинских процедур, уверен эксперт. Он также указывает на этическую сторону вопроса, так как принятие предложенной Медведевым меры можно воспринимать как ограничение прав населения, которое по тем или иным причинам не желает проходить вакцинацию.
Вакцинация может стать обязательной, только если она будет признана необходимой для обеспечения здоровья населения и безопасности государства в целом и будет принят соответствующий федеральный закон, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. В противном случае это будет нарушением ст. 55 Конституции России. В рамках действующего законодательства профилактические прививки являются добровольными и любой вправе отказаться от них, добавляет Тягай.
В подготовке статьи участвовала Варвара Григорьева