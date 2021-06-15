В Кремле объяснили исключение «Дождя» из кремлевского пула
Исключение телеканала «Дождь» из пула журналистов, освещающих деятельность президента РФ, вызвано призывами к участию в незаконных акциях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным де-факто [митингам]», — сказал представитель Кремля.
«Мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс», — пояснил Песков.
В Кремле отметили, что такая деятельность «абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом». «Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали», — добавил Песков.
Решение об исключении телеканала из кремлевского пула было сделано пресс-службой президента, но это «в том числе» было и его собственным решением. При этом Песков не согласился с мнением редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что такой шаг Кремля является цензурой.
«Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.