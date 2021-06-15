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В Кремле объяснили исключение «Дождя» из кремлевского пула

Ведомости

Исключение телеканала «Дождь» из пула журналистов, освещающих деятельность президента РФ, вызвано призывами к участию в незаконных акциях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным де-факто [митингам]», — сказал представитель Кремля.

«Мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс», — пояснил Песков.

В Кремле отметили, что такая деятельность «абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом». «Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия. Что мы и сделали», — добавил Песков.

Решение об исключении телеканала из кремлевского пула было сделано пресс-службой президента, но это «в том числе» было и его собственным решением. При этом Песков не согласился с мнением редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что такой шаг Кремля является цензурой.

«Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных