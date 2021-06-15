В Кремле объяснили исключение «Дождя» из кремлевского пула

«Мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал, он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это очень важный нюанс», — пояснил Песков.