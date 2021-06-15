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ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича

Ведомости

Хорват Ивица Олич покинул должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.

«Сегодня профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

В ЦСКА добавили, что исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба назначен Алексей Березуцкий.

Олич занял должность главного тренера ЦСКА в марте текущего года, на этой должности он сменил Виктора Гончаренко. В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте и не вышел в еврокубки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных