ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича
Хорват Ивица Олич покинул должность главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.
«Сегодня профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.
В ЦСКА добавили, что исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба назначен Алексей Березуцкий.
Олич занял должность главного тренера ЦСКА в марте текущего года, на этой должности он сменил Виктора Гончаренко. В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте и не вышел в еврокубки.