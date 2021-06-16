Ученые сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в США в декабре 2019 года
Ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США в ходе исследования выяснили, что новый коронавирус присутствовал в Соединенных штатах в декабре 2019 года, говорится на сайте NIH.
«Результаты расширяют исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний, в котором предполагалось, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.
В ходе исследования ученые проанализировали более 24 тыс. образцов крови, которые были взяты у добровольцев из 50 штатов со 2 января по 18 марта 2020 года. Ученые обнаружили антитела к коронавирусу с помощью двух различных тестов в образцах крови девяти участников. Эти добровольцы были из Сиэтла и Нью-Йорка, которые считаются ключевыми точками проникновения коронавируса в США.
Также положительные образцы поступили 7 января от участников из Иллинойса, Пенсильвании, Массачусетса, Миссисипи и Висконсина. Ученые отметили, что большинство положительных проб было собрано до первых зарегистрированных случаев заражения в этих штатах.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом — 33,5 млн случаев. Россия занимает шестое место — 5,2 млн случаев заражения.