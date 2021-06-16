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Ученые сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в США в декабре 2019 года

Ведомости

Ученые Национальных институтов здравоохранения (NIH) США в ходе исследования выяснили, что новый коронавирус присутствовал в Соединенных штатах в декабре 2019 года, говорится на сайте NIH.

«Результаты расширяют исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний, в котором предполагалось, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

В ходе исследования ученые проанализировали более 24 тыс. образцов крови, которые были взяты у добровольцев из 50 штатов со 2 января по 18 марта 2020 года. Ученые обнаружили антитела к коронавирусу с помощью двух различных тестов в образцах крови девяти участников. Эти добровольцы были из Сиэтла и Нью-Йорка, которые считаются ключевыми точками проникновения коронавируса в США.

Также положительные образцы поступили 7 января от участников из Иллинойса, Пенсильвании, Массачусетса, Миссисипи и Висконсина. Ученые отметили, что большинство положительных проб было собрано до первых зарегистрированных случаев заражения в этих штатах.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом — 33,5 млн случаев. Россия занимает шестое место — 5,2 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных