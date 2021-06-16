Ученые сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в США в декабре 2019 года

В ходе исследования ученые проанализировали более 24 тыс. образцов крови, которые были взяты у добровольцев из 50 штатов со 2 января по 18 марта 2020 года. Ученые обнаружили антитела к коронавирусу с помощью двух различных тестов в образцах крови девяти участников. Эти добровольцы были из Сиэтла и Нью-Йорка, которые считаются ключевыми точками проникновения коронавируса в США.