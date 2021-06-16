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В России может появиться единая система городских камер за 250 млрд рублей

Ведомости

Правительство обсуждает разработку «Национальной платформы видеонаблюдения», которая должна будет анализировать видео со всех городских камер наблюдения в городах страны. За пять лет на разработку системы и установку камер планируют потратить 250 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, «Национальную платформу видеонаблюдения» планируют сделать составной частью уже действующей в Москве и ряде крупных городов системы «Безопасный город». Фактически, утверждают источники газеты, ее хотят масштабировать на всю страну, но с другим принципом действия. По их словам, новый проект предполагает установку «умных камер», которые будут сами распознавать инциденты и отправлять эту информацию в центр обработки данных. Камеры со встроенной аналитикой дороже обычных от двух до шести раз.

Кабмин рассматривает в качестве подрядчика компанию «Национальные технологии». Она на 49% принадлежит «Ростелекому» и на 51% — «Ростеху». Структуры «Ростеха» займутся камерами и другим оборудованием, «Ростелекома» — программным обеспечением. Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ. В рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла банк выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для платформы.

Эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в эффективности планируемой системы. По их словам, она потребует слишком большого числа центров обработки данных. Кроме того, объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.

В конце мая в правительстве обсуждали законопроект о масштабировании системы «Безопасный город», чтобы создать правовую основу для функционирования единой сети камер наблюдения в городах России. В Госдуму его планируется направить в течение июня. Поводом для этого стало нападение в школе в Казани, где 19-летний юноша расстрелял девять человек, семь из которых — дети.

«Безопасный город» существует с 2007 г., но до сих пор реализовывался бессистемно. Глава МЧС Евгений Зиничев в декабре 2020 г. направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится, что «Безопасный город» внедряется в 40 регионах, но это происходит «неравномерно с использованием разных технических решений», отмечает издание.

Ранее по теме: Власти ускорят внедрение системы «Безопасный город» после стрельбы в Казани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных