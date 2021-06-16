В России может появиться единая система городских камер за 250 млрд рублей
Правительство обсуждает разработку «Национальной платформы видеонаблюдения», которая должна будет анализировать видео со всех городских камер наблюдения в городах страны. За пять лет на разработку системы и установку камер планируют потратить 250 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, «Национальную платформу видеонаблюдения» планируют сделать составной частью уже действующей в Москве и ряде крупных городов системы «Безопасный город». Фактически, утверждают источники газеты, ее хотят масштабировать на всю страну, но с другим принципом действия. По их словам, новый проект предполагает установку «умных камер», которые будут сами распознавать инциденты и отправлять эту информацию в центр обработки данных. Камеры со встроенной аналитикой дороже обычных от двух до шести раз.
Кабмин рассматривает в качестве подрядчика компанию «Национальные технологии». Она на 49% принадлежит «Ростелекому» и на 51% — «Ростеху». Структуры «Ростеха» займутся камерами и другим оборудованием, «Ростелекома» — программным обеспечением. Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ. В рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла банк выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для платформы.
Эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в эффективности планируемой системы. По их словам, она потребует слишком большого числа центров обработки данных. Кроме того, объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.
В конце мая в правительстве обсуждали законопроект о масштабировании системы «Безопасный город», чтобы создать правовую основу для функционирования единой сети камер наблюдения в городах России. В Госдуму его планируется направить в течение июня. Поводом для этого стало нападение в школе в Казани, где 19-летний юноша расстрелял девять человек, семь из которых — дети.
«Безопасный город» существует с 2007 г., но до сих пор реализовывался бессистемно. Глава МЧС Евгений Зиничев в декабре 2020 г. направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится, что «Безопасный город» внедряется в 40 регионах, но это происходит «неравномерно с использованием разных технических решений», отмечает издание.