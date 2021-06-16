В России может появиться единая система городских камер за 250 млрд рублей

По словам собеседников издания, «Национальную платформу видеонаблюдения» планируют сделать составной частью уже действующей в Москве и ряде крупных городов системы «Безопасный город». Фактически, утверждают источники газеты, ее хотят масштабировать на всю страну, но с другим принципом действия. По их словам, новый проект предполагает установку «умных камер», которые будут сами распознавать инциденты и отправлять эту информацию в центр обработки данных. Камеры со встроенной аналитикой дороже обычных от двух до шести раз.