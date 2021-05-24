Власти ускорят внедрение системы «Безопасный город» после стрельбы в Казани

«13 мая на заседании этой межведомственной комиссии речь шла о том, что после трагедии в Казани, где выпускник гимназии застрелил в ней девять человек, необходимо ускорить принятие федерального закона о БГ, который возложит на региональные власти ответственность за неработающие элементы системы», – говорится в сообщении. Уличные видеокамеры в Казани зафиксировали действия идущего с ружьем юноши, но не могли оценить их и предупредить силовые структуры, так как не были подключены к системе искусственного интеллекта, рассказало издание.