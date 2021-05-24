Власти ускорят внедрение системы «Безопасный город» после стрельбы в Казани
Законопроект «О единой системе «Безопасный город» (БГ) направлен на согласование в профильные ведомства и в июне будет внесен в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на источник в межведомственной комиссии, отвечающий за ее подготовку и внедрение.
«13 мая на заседании этой межведомственной комиссии речь шла о том, что после трагедии в Казани, где выпускник гимназии застрелил в ней девять человек, необходимо ускорить принятие федерального закона о БГ, который возложит на региональные власти ответственность за неработающие элементы системы», – говорится в сообщении. Уличные видеокамеры в Казани зафиксировали действия идущего с ружьем юноши, но не могли оценить их и предупредить силовые структуры, так как не были подключены к системе искусственного интеллекта, рассказало издание.
Законопроект, который есть в распоряжении РБК, предполагает создание оператора системы – публично-правовой компании «Безопасный город». Она должна будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и организаций в области создания и функционирования системы. Ее основная цель – собрать разрозненные аппаратно-программные комплексы (АПК), отвечающие за безопасность. В итоге в БГ должны войти около 150 систем, объединенных в четыре блока: транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств.
В случае происшествия информация о нем будет поступать с муниципального уровня на федеральный в едином формате. В АПК будут функционировать аналитические модели, которые сведут к минимуму человеческий фактор. Дополнять глобальную систему безопасности будут прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации. Сейчас определены 12 ключевых угроз безопасности, всего их в системе будет насчитываться 115. В соответствии с ними разрабатываются типовые модели и сценарии реагирования. Всего в БГ планируется заложить около 120 сценариев. Они станут своеобразной инструкцией в случае ЧС.
АПК БГ существует с 2007 г., но до сих пор реализовывался бессистемно. Глава МЧС Евгений Зиничев в декабре 2020 г. направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится, что «Безопасный город» внедряется в 40 регионах, но это происходит «неравномерно с использованием разных технических решений», отмечает издание.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 в Казани и открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых – дети. 23 человека получили ранения. Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца – до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга.