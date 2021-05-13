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Система наблюдения МВД «Безопасный город» не распознала оружие у стрелка из Казани

Ведомости

Система камер наблюдения «Безопасный город» не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, из-за ориентированности на выявление нарушений ПДД. Об этом заявил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков, передает ТАСС.

«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД», — сказал Пучков. Он отметил, что правоохранители «получает лишь крохи» информации от данных этой системы.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину.

По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга. В то же время сам Галявиев отрицает его наличие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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