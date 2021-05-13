Система наблюдения МВД «Безопасный город» не распознала оружие у стрелка из Казани
Система камер наблюдения «Безопасный город» не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, из-за ориентированности на выявление нарушений ПДД. Об этом заявил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадий Пучков, передает ТАСС.
«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД», — сказал Пучков. Он отметил, что правоохранители «получает лишь крохи» информации от данных этой системы.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину.
По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга. В то же время сам Галявиев отрицает его наличие.