Система наблюдения МВД «Безопасный город» не распознала оружие у стрелка из Казани

«Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД», — сказал Пучков. Он отметил, что правоохранители «получает лишь крохи» информации от данных этой системы.