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В Москве открыли еще три КТ-центра из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Ведомости

Центры компьютерной томографии открылись в еще трех поликлиниках Москвы из-за ухудшения эпидемической ситуации, всего в столице работает 30 КТ-центров, сообщил оперштаб Москвы.

«В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22», — рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

В штабе добавили, что здания поликлиник, где находятся КТ-центры, временно закрыты для планового посещения, пациентов принимают в филиалах поликлиник.

«КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента», — отметили в оперштабе.

Кроме КТ и консультаций терапевта в центрах делают анализ крови, ПЦР-тесты, пульсоксиметрию, ЭКГ и выдают бесплатные лекарства для лечения.

Ранее по теме: Российские регионы расширяют ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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