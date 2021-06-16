В Москве открыли еще три КТ-центра из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Центры компьютерной томографии открылись в еще трех поликлиниках Москвы из-за ухудшения эпидемической ситуации, всего в столице работает 30 КТ-центров, сообщил оперштаб Москвы.
«В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22», — рассказала заммэра города Анастасия Ракова.
В штабе добавили, что здания поликлиник, где находятся КТ-центры, временно закрыты для планового посещения, пациентов принимают в филиалах поликлиник.
«КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента», — отметили в оперштабе.
Кроме КТ и консультаций терапевта в центрах делают анализ крови, ПЦР-тесты, пульсоксиметрию, ЭКГ и выдают бесплатные лекарства для лечения.