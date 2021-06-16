В Москве открыли еще три КТ-центра из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

«В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22», — рассказала заммэра города Анастасия Ракова.