Российские регионы расширяют ограничения из-за коронавируса
В шести российских регионах ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Меры против инфекции ужесточили власти Хабаровского края, Бурятии и Мурманской области, республики Марий Эл, Вологодской области и Подмосковья.
Так, власти Хабаровского края поддержали рекомендации Роспотребнадзора по переводу на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет и беременных, а в северные регионы жители смогут вылететь только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщал ТАСС. В Бурятии власти решили закрыть до 1 июля парки, скверы, бассейны, СПА-салоны, спортивные секции и детские кружки, а работу всех учреждений дополнительного образования перевести на дистанционный режим. В числе прочего, жители региона старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию.
Заведения общепита, бары и клубы Мурманской области также приостановят работу с пятницы в связи с распространением коронавируса, а со следующего понедельника бюджетные учреждения области перейдут на 30-процентный дистанционный режим. Эту меру рекомендуется ввести и остальным работодателям. Помимо этого, согласно решению властей региона, загрузка общественного транспорта не должна превышать двух третей.
В свою очередь, в Марий Эл организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а в торгово-развлекательных центрах запрещается нахождение несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или законных представителей. Также приостанавливается работа детских игровых комнат и работа бесплатных точек доступа Wi-Fi.
В связи с резким увеличением числа заболевших и госпитализированных пациентов с коронавирусом Власти Вологодской области приостановили работу предприятий общепита в ночное время, детских игровых комнат и фуд-кортов. Концертные и спортивные залы можно заполнять не более чем на 50%. Предприятиям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Кроме того, губернатор поручил запретить проведение массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Мэр также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, 8597 человек выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заражения и свыше 127 тыс. летальных исходов.