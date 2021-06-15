Российские регионы расширяют ограничения из-за коронавируса

Так, власти Хабаровского края поддержали рекомендации Роспотребнадзора по переводу на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет и беременных, а в северные регионы жители смогут вылететь только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщал ТАСС. В Бурятии власти решили закрыть до 1 июля парки, скверы, бассейны, СПА-салоны, спортивные секции и детские кружки, а работу всех учреждений дополнительного образования перевести на дистанционный режим. В числе прочего, жители региона старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию.