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В Мурманской области введут новые ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Заведения общепита, бары и клубы Мурманской области приостановят работу ночью с пятницы в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

«Мы с пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут», – сказал Чибис (цитата по «РИА Новости»). Бюджетные учреждения области со следующего понедельника перейдут на 30-процентный дистанционный режим, эту меру рекомендуется ввести и остальным работодателям. Загрузка общественного транспорта не должна превышать двух третей. Кроме того, губернатор потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Мэр также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников. После этого о подобных мерах объявили, в том числе, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее по теме: Примеру Москвы по усилению мер против COVID-19 последовали регионы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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