В Мурманской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Мэр также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников. После этого о подобных мерах объявили, в том числе, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.