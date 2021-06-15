В Мурманской области введут новые ограничения из-за коронавируса
Заведения общепита, бары и клубы Мурманской области приостановят работу ночью с пятницы в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.
«Мы с пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут», – сказал Чибис (цитата по «РИА Новости»). Бюджетные учреждения области со следующего понедельника перейдут на 30-процентный дистанционный режим, эту меру рекомендуется ввести и остальным работодателям. Загрузка общественного транспорта не должна превышать двух третей. Кроме того, губернатор потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Мэр также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников. После этого о подобных мерах объявили, в том числе, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.