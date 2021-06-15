Примеру Москвы по усилению мер против COVID-19 последовали регионы

Также 13 июня постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19 подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно этому документу людям без средств защиты может быть отказано в доступе в общественный транспорт и общественные места, а бизнесу, в том числе частному, рекомендовано стимулировать граждан к прохождению вакцинации через конкурсы и розыгрыши призов, а также размещать на своих объектах рекламу прививочной кампании установленного образца. С 13 июня в Ивановской области действует пропускной режим на границах с Костромской, Ярославской и Московской областями. Въезд в регион свободен лишь для тех, кто сделал прививку либо сделал ПЦР-тест не менее чем за три дня до приезда в область: остальные должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по приезде в регион. Правительство Карелии рекомендовало 12 июня перевести всех работников на дистанционный формат работы. При этом из всех регионов, вводящих новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, Москва пока осталась единственным субъектов Федерации, где был введен режим «нерабочих дней» с 15 по 19 июня.