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Примеру Москвы по усилению мер против COVID-19 последовали регионы

Напоминание о коронавирусе может подготовить граждан к многодневному голосованию на выборах в Госдуму
Константин Гликин Максим Иванов
Жителям Москвы, нарушающим запрет на использование в период нерабочих дней объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок, будет грозить штраф /Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

После мэра Москвы Сергея Собянина, подписавшего 12 июня указ о новых ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса (запрет на работу общепита с 23.00 до 6.00, рекомендация перевести на удаленку 30% сотрудников, запрет развлекательных мероприятий и др.), подобные меры приняли руководители четырех регионов. 13 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города вынуждено «усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке». В городе рестораны и другие заведения общепита не смогут работать с 2.00 до 6.00, будет сокращено число посетителей культурных и выставочных массовых мероприятий. 

Также 13 июня постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19 подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно этому документу людям без средств защиты может быть отказано в доступе в общественный транспорт и общественные места, а бизнесу, в том числе частному, рекомендовано стимулировать граждан к прохождению вакцинации через конкурсы и розыгрыши призов, а также размещать на своих объектах рекламу прививочной кампании установленного образца. С 13 июня в Ивановской области действует пропускной режим на границах с Костромской, Ярославской и Московской областями. Въезд в регион свободен лишь для тех, кто сделал прививку либо сделал ПЦР-тест не менее чем за три дня до приезда в область: остальные должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по приезде в регион. Правительство Карелии рекомендовало 12 июня перевести всех работников на дистанционный формат работы. При этом из всех регионов, вводящих новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, Москва пока осталась единственным субъектов Федерации, где был введен режим «нерабочих дней» с 15 по 19 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных