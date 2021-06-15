Примеру Москвы по усилению мер против COVID-19 последовали регионы

Примеру Москвы по усилению мер против COVID-19 последовали регионыНапоминание о коронавирусе может подготовить граждан к многодневному голосованию на выборах в Госдуму
После мэра Москвы Сергея Собянина, подписавшего 12 июня указ о новых ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса (запрет на работу общепита с 23.00 до 6.00, рекомендация перевести на удаленку 30% сотрудников, запрет развлекательных мероприятий и др.), подобные меры приняли руководители четырех регионов. 13 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города вынуждено «усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке». В городе рестораны и другие заведения общепита не смогут работать с 2.00 до 6.00, будет сокращено число посетителей культурных и выставочных массовых мероприятий.
Также 13 июня постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19 подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно этому документу людям без средств защиты может быть отказано в доступе в общественный транспорт и общественные места, а бизнесу, в том числе частному, рекомендовано стимулировать граждан к прохождению вакцинации через конкурсы и розыгрыши призов, а также размещать на своих объектах рекламу прививочной кампании установленного образца. С 13 июня в Ивановской области действует пропускной режим на границах с Костромской, Ярославской и Московской областями. Въезд в регион свободен лишь для тех, кто сделал прививку либо сделал ПЦР-тест не менее чем за три дня до приезда в область: остальные должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию по приезде в регион. Правительство Карелии рекомендовало 12 июня перевести всех работников на дистанционный формат работы. При этом из всех регионов, вводящих новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, Москва пока осталась единственным субъектов Федерации, где был введен режим «нерабочих дней» с 15 по 19 июня.