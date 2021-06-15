Воробьев назвал долю привитых от коронавируса жителей Подмосковья
Вакцинировались против коронавируса около 30% жителей Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании.
«Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 – 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за нее будет с каждого, кто ответственен на свой участок», – сказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»). Он также рассказал о мерах стимулирования граждан к вакцинации. В частности, среди привитых от коронавируса жителей региона будет разыграна квартира.
Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Кроме того, губернатор поручил запретить проведение массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1135 новых случаев коронавируса – максимум с 25 января. За сутки 885 человек выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 283 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.