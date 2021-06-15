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Воробьев назвал долю привитых от коронавируса жителей Подмосковья

Ведомости

Вакцинировались против коронавируса около 30% жителей Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании.

«Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 – 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за нее будет с каждого, кто ответственен на свой участок», – сказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»). Он также рассказал о мерах стимулирования граждан к вакцинации. В частности, среди привитых от коронавируса жителей региона будет разыграна квартира.

Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Кроме того, губернатор поручил запретить проведение массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля.

По данным оперативного штаба на 15 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1135 новых случаев коронавируса – максимум с 25 января. За сутки 885 человек выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 283 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Ранее по теме: В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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