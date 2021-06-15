Воробьев назвал долю привитых от коронавируса жителей Подмосковья

«Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 – 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за нее будет с каждого, кто ответственен на свой участок», – сказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»). Он также рассказал о мерах стимулирования граждан к вакцинации. В частности, среди привитых от коронавируса жителей региона будет разыграна квартира.