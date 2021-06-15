В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июля, сообщила пресс-служба областного правительства.
«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. То есть в течение месяца никаких массовых мероприятий <...> на территории Подмосковья не будет», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания.
Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области сообщила об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Для этих целей будут привлечены сотрудники полиции, Росгвардии и инспекторы ДПС.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1135 новых случая коронавируса – максимум с 25 января. За сутки 885 человек выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 283 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.