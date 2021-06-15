В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

По данным оперативного штаба на 15 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1135 новых случая коронавируса – максимум с 25 января. За сутки 885 человек выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 283 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.