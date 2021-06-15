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В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июля, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. То есть в течение месяца никаких массовых мероприятий <...> на территории Подмосковья не будет», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания.

Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области сообщила об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Для этих целей будут привлечены сотрудники полиции, Росгвардии и инспекторы ДПС.

По данным оперативного штаба на 15 июня, в Московской области за последние сутки выявили 1135 новых случая коронавируса – максимум с 25 января. За сутки 885 человек выздоровели, 8 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 283 тыс. случаев заражения и свыше 6 тыс. летальных исходов. По суточному приросту Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы.

Ранее по теме: Жителей Подмосковья обязали носить маски в общественных местах до 20 июня
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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