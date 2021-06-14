Жителей Подмосковья обязали носить маски в общественных местах до 20 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим.
«Обязать в период с 13 июня по 20 июня 2021 г. граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в документе.
Под эту категорию подпадают все объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, такси, ж/д транспорт, вокзалы и др.
Работодателей обязали не допускать на рабочее место сотрудников, игнорирующих эти требования. В документе также отмечается, что ограничения не распространяются на тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.
По официальным данным, в Московской области за все время с начала пандемии выявили 282 664 случая коронавируса, 6277 человек умерли. За последние сутки в регионе выявили 1043 новых случая. Подмосковье занимает второе место среди регионов страны по суточному приросту заболеваемости.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.