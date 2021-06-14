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Жителей Подмосковья обязали носить маски в общественных местах до 20 июня

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об ужесточении ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, в регионе до 20 июня вводится обязательный масочный режим.

«Обязать в период с 13 июня по 20 июня 2021 г. граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в документе.

Под эту категорию подпадают все объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, такси, ж/д транспорт, вокзалы и др.

Работодателей обязали не допускать на рабочее место сотрудников, игнорирующих эти требования. В документе также отмечается, что ограничения не распространяются на тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

По официальным данным, в Московской области за все время с начала пандемии выявили 282 664 случая коронавируса, 6277 человек умерли. За последние сутки в регионе выявили 1043 новых случая. Подмосковье занимает второе место среди регионов страны по суточному приросту заболеваемости. 

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др. 

Ранее по теме: Гинцбург заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 из-за низких темпов вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных