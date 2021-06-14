Гинцбург заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 из-за низких темпов вакцинации
Низкие темпы вакцинации могут привести к появлению новых штаммов коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.
«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше — всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — рассказал он.
Накануне Гинцбург сообщил, что в России, как и в других странах, есть оригинальные мутации коронавируса, свойства которых сейчас изучаются.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.