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Гинцбург заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 из-за низких темпов вакцинации

Ведомости

Низкие темпы вакцинации могут привести к появлению новых штаммов коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.

«Вакцинироваться нужно быстро, и лучше — всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — рассказал он.

Накануне Гинцбург сообщил, что в России, как и в других странах, есть оригинальные мутации коронавируса, свойства которых сейчас изучаются.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.

Ранее по теме: Гинцбург сообщил об изучении свойств российских мутаций коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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