Гинцбург сообщил об изучении свойств российских мутаций коронавируса
В России, как и в других странах, есть оригинальные мутации коронавируса, свойства которых сейчас изучаются, рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «РИА Новости».
«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — заявил он.
Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.