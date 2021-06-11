Мурашко заявил о возможной корректировке схем лечения коронавируса
Схемы лечения индийского штамма коронавируса могут быть изменены из-за высокой скорости распространения штамма, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе из-за более высокой скорости его распространения», — сказал Мурашко.
Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.
По данным оперштаба на 11 июня, в России за сутки зарегистрировали 12 505 случаев заражения коронавирусом. Всего в России выявлено около 5,2 млн случаев заражения. 4,8 млн пациентов вылечились от вируса, около 126 тыс. – скончались. Более 12 000 случаев COVID-19 за сутки в стране выявили впервые с февраля.