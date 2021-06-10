Проценко заявил об усложнении лечения пациентов с COVID-19 из-за мутаций

«В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время методы терапии», – сказал Проценко.