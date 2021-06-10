Проценко заявил об усложнении лечения пациентов с COVID-19 из-за мутаций
Лечение коронавирусной инфекции прежними методами периодически оказывается неэффективным из-за мутаций вируса, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время методы терапии», – сказал Проценко.
Он отметил, что без вакцинации невозможно «разорвать» этот «замкнутый круг», и призвал россиян привиться от коронавируса. По его словам, вакцинированные пациенты легче переносят заболевание. «Мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вакцинацию легких на сегодняшний день», – подчеркнул Проценко.
По данным оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.