Минздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан в том числе с несоблюдением мер предосторожности, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Чтобы избежать роста заболеваемости, россиянам следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые ограничительные меры, отметил он.
Министр также призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. По его словам, это особенно актуально в преддверии отпусков.
По данным оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.