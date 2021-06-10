Минздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Чтобы избежать роста заболеваемости, россиянам следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые ограничительные меры, отметил он.