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В России впервые с начала марта выявили более 11 000 новых случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 11 699 случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Впервые после 6 марта прирост числа заболевших превысил 11 000 человек. 

За сутки от вируса выздоровели 10 096 пациентов, скончались 383. За весь период в России зарегистрировали 5 167 949 случаев заражения. 4 771 995 пациентов вылечились, 125 278 человек погибли. Суточный прирост заболеваемости стал максимальным с 23 февраля.

9 июня оперштаб сообщил о 10 407 случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 5245 случаев заражения коронавирусом, — максимум после 24 февраля. За весь период пандемии – 1 214 459. Продолжают лечиться от коронавируса 108 834 пациента, уже выздоровели 1 084 914 человек. Умерли от коронавируса 20 711 человек.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 859 случаев заражения, Московская область – 801 случай, Нижегородская область – 172, Ростовская область – 156, Воронежская область – 149.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США – 33,4 млн случаев, на втором месте Индия – 29,2 млн, на третьем месте Бразилия – 17,1 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,3 млн случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных