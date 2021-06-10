В России впервые с начала марта выявили более 11 000 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 11 699 случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Впервые после 6 марта прирост числа заболевших превысил 11 000 человек.
За сутки от вируса выздоровели 10 096 пациентов, скончались 383. За весь период в России зарегистрировали 5 167 949 случаев заражения. 4 771 995 пациентов вылечились, 125 278 человек погибли. Суточный прирост заболеваемости стал максимальным с 23 февраля.
9 июня оперштаб сообщил о 10 407 случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 5245 случаев заражения коронавирусом, — максимум после 24 февраля. За весь период пандемии – 1 214 459. Продолжают лечиться от коронавируса 108 834 пациента, уже выздоровели 1 084 914 человек. Умерли от коронавируса 20 711 человек.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 859 случаев заражения, Московская область – 801 случай, Нижегородская область – 172, Ростовская область – 156, Воронежская область – 149.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США – 33,4 млн случаев, на втором месте Индия – 29,2 млн, на третьем месте Бразилия – 17,1 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,3 млн случаев.