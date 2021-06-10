В России впервые с начала марта выявили более 11 000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 11 699 случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Впервые после 6 марта прирост числа заболевших превысил 11 000 человек.



За сутки от вируса выздоровели 10 096 пациентов, скончались 383. За весь период в России зарегистрировали 5 167 949 случаев заражения. 4 771 995 пациентов вылечились, 125 278 человек погибли. Суточный прирост заболеваемости стал максимальным с 23 февраля.