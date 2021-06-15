Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID – около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», – сказал Собянин. В связи с этим в городе открывается ряд больниц на 4 тыс. коек. Одна из них – больница №15 им. О. М. Филатова, которая была одной из базовых по борьбе с COVID-19. «Она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», – объяснил он.