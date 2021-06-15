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Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Ведомости

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни выросло на 80% – это «взрывной» рост, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе посещения клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID – около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», – сказал Собянин. В связи с этим в городе открывается ряд больниц на 4 тыс. коек. Одна из них – больница №15 им. О. М. Филатова, которая была одной из базовых по борьбе с COVID-19. «Она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», – объяснил он.

В субботу Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита временно запрещается обслуживать посетителей в ночное время, а работодателям рекомендуется перевести на удаленку 30% сотрудников. 

По данным оперативного штаба на 15 июня, в Москве за последние сутки выявили 6805 новых случаев коронавируса, 3045 человек выздоровели, 71 – умер. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных