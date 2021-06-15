Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни выросло на 80% – это «взрывной» рост, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе посещения клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID – около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», – сказал Собянин. В связи с этим в городе открывается ряд больниц на 4 тыс. коек. Одна из них – больница №15 им. О. М. Филатова, которая была одной из базовых по борьбе с COVID-19. «Она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», – объяснил он.
В субботу Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всем заведениям общепита временно запрещается обслуживать посетителей в ночное время, а работодателям рекомендуется перевести на удаленку 30% сотрудников.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в Москве за последние сутки выявили 6805 новых случаев коронавируса, 3045 человек выздоровели, 71 – умер. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.