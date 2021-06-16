В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 20 июля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении действующих ограничений, связанных с ухудшением эпидемиологической обстановки, до 20 июля текущего года. Документ опубликован на портале правительства Подмосковья.
Так, продлевается обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. В здания и помещения запрещается пускать граждан без средств индивидуальной защиты, эта же мера касается организаций — работникам запрещено приходить на рабочее место без масок и перчаток. При этом подчеркивается, что данный пункт не распространяется на переболевших коронавирусом или вакцинированных граждан.
Согласно постановлению, количество зрителей на мероприятиях должно быть не более 1,5 тыс., для вакцинированных оно может быть увеличено на 20%.
Ранее главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.
Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.