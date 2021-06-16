В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 20 июля

Так, продлевается обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. В здания и помещения запрещается пускать граждан без средств индивидуальной защиты, эта же мера касается организаций — работникам запрещено приходить на рабочее место без масок и перчаток. При этом подчеркивается, что данный пункт не распространяется на переболевших коронавирусом или вакцинированных граждан.