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В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 20 июля

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении действующих ограничений, связанных с ухудшением эпидемиологической обстановки, до 20 июля текущего года. Документ опубликован на портале правительства Подмосковья. 

Так, продлевается обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. В здания и помещения запрещается пускать граждан без средств индивидуальной защиты, эта же мера касается организаций — работникам запрещено приходить на рабочее место без масок и перчаток. При этом подчеркивается, что данный пункт не распространяется на переболевших коронавирусом или вакцинированных граждан. 

Согласно постановлению, количество зрителей на мероприятиях должно быть не более 1,5 тыс., для вакцинированных оно может быть увеличено на 20%.

Ранее главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.

Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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