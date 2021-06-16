В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

Главный санитарный врач Москвы назвала эпидемическую обстановку в столице неблагополучной. Заболеваемость 6 июня выросла на 11%, в последующие дни прирост составил до 20%. Андреева отметила, что чаще стали болеть люди от 18 до 60 лет, те, кто посещает общественные места и пользуется общественным транспортом. Среди заболевших 73% — работающие люди, 14% — пенсионеры, 13% — дети.