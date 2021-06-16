В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.
Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.
Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.
Главный санитарный врач Москвы назвала эпидемическую обстановку в столице неблагополучной. Заболеваемость 6 июня выросла на 11%, в последующие дни прирост составил до 20%. Андреева отметила, что чаще стали болеть люди от 18 до 60 лет, те, кто посещает общественные места и пользуется общественным транспортом. Среди заболевших 73% — работающие люди, 14% — пенсионеры, 13% — дети.