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В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

Ведомости

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.

Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.

Главный санитарный врач Москвы назвала эпидемическую обстановку в столице неблагополучной. Заболеваемость 6 июня выросла на 11%, в последующие дни прирост составил до 20%. Андреева отметила, что чаще стали болеть люди от 18 до 60 лет, те, кто посещает общественные места и пользуется общественным транспортом. Среди заболевших 73% — работающие люди, 14% — пенсионеры, 13% — дети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных