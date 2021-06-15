Проценко оценил необходимость обязательной вакцинации от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко назвал вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса «непростым», добавив, что граждан не стоит лишать права выбора.
«Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и еще раз убеждении», — заявил Проценко в интервью RT.
По словам врача, низкие темпы вакцинации населения могут привести к появлению нового штамма коронавирусной инфекции.
«Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого... передача, увеличение контагиозности», — добавил Проценко.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, 8597 человек выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заражения и свыше 127 тыс. летальных исходов.