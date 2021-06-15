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Проценко оценил необходимость обязательной вакцинации от коронавируса

Ведомости

Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко назвал вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса «непростым», добавив, что граждан не стоит лишать права выбора.

«Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и еще раз убеждении», — заявил Проценко в интервью RT.

По словам врача, низкие темпы вакцинации населения могут привести к появлению нового штамма коронавирусной инфекции.

«Низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого... передача, увеличение контагиозности», — добавил Проценко.

По данным оперативного штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, 8597 человек выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заражения и свыше 127 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Российские регионы расширяют ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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