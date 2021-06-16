Сборные России и Финляндии объявили стартовые составы
Вратарь Матвей Сафонов, полузащитник Алексей Миранчук и защитник Игорь Дивеев вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч с командой Финляндии в рамках чемпионата Европы. Стартовые составы обеих команд опубликованы на сайте Российского футбольного союза.
Помимо них, с первой минуты на поле выйдут защитники Марио Фернандес и Георгий Джикия, полузащитники Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Александр Головин и Далер Кузяев, а также нападающий и капитан команды Артем Дзюба.
Вперёд, Россия, мы с тобой! 🇷🇺#НашиПарни на матч с финнами выйдут в следующем составе 📋— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
В составе сборной Финляндии числятся: вратарь Лукаш Градецки, Глен Камара, Юкка Райтала, Робин Лод, Йоона Тойвио, Дэниэл О'Шонесси, Ере Уронен, Паулус Араюури (капитан), Йоэль Похьянпало, Расмус Шюллер и Теему Пукки.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге. В данный момент Россия занимает последнее место в группе «Б». До этого российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3.