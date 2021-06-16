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Сборные России и Финляндии объявили стартовые составы

Ведомости

Вратарь Матвей Сафонов, полузащитник Алексей Миранчук и защитник Игорь Дивеев вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч с командой Финляндии в рамках чемпионата Европы. Стартовые составы обеих команд опубликованы на сайте Российского футбольного союза.

Помимо них, с первой минуты на поле выйдут защитники Марио Фернандес и Георгий Джикия, полузащитники Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Александр Головин и Далер Кузяев, а также нападающий и капитан команды Артем Дзюба.

В составе сборной Финляндии числятся: вратарь Лукаш Градецки, Глен Камара, Юкка Райтала, Робин Лод, Йоона Тойвио, Дэниэл О'Шонесси, Ере Уронен, Паулус Араюури (капитан), Йоэль Похьянпало, Расмус Шюллер и Теему Пукки.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге. В данный момент Россия занимает последнее место в группе «Б». До этого российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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