Глава РФС Дюков рассказал о перспективах Черчесова в сборной

«Испытал некоторое разочарование от игры с Бельгией. Это не самая сильная Бельгия за последние годы — они без (полузащитника "Манчестер Сити") Кевина де Брейне и без (футболиста мадридского "Реала") Эдена Азара играли, который только набирает форму», — отметил глава РФС.