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Глава РФС Дюков рассказал о перспективах Черчесова в сборной

Ведомости

Контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым составлен с прицелом на отборочный цикл чемпионата мира 2022 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

«Контракт с Черчесовым в марте 2020 года подписывался с прицелом на предстоящий отборочный цикл чемпионата мира», — сказал Дюков в разговоре с журналистами.

При этом глава РФС выразил разочарование от игры российской сборной с командой Бельгии. Матч состоялся 12 июня и завершился поражением России со счетом 3:0.

«Испытал некоторое разочарование от игры с Бельгией. Это не самая сильная Бельгия за последние годы — они без (полузащитника "Манчестер Сити") Кевина де Брейне и без (футболиста мадридского "Реала") Эдена Азара играли, который только набирает форму», — отметил глава РФС.

Ранее Дюков сообщал, что перед российской командой стоит задача выхода в плей-офф чемпионата Европы. Следующий матч группового этапа сборной России состоится 16 июня против команды Финляндии, а 21 июня российские футболисты проведут матч с игроками Дании. В данный момент Россия занимает последнее место в группе «Б» Евро-2020.

Ранее по теме: Росавиация получила свыше 120 заявок на чартеры в ходе Евро-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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