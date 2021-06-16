Глава РФС Дюков рассказал о перспективах Черчесова в сборной
Контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым составлен с прицелом на отборочный цикл чемпионата мира 2022 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.
«Контракт с Черчесовым в марте 2020 года подписывался с прицелом на предстоящий отборочный цикл чемпионата мира», — сказал Дюков в разговоре с журналистами.
При этом глава РФС выразил разочарование от игры российской сборной с командой Бельгии. Матч состоялся 12 июня и завершился поражением России со счетом 3:0.
«Испытал некоторое разочарование от игры с Бельгией. Это не самая сильная Бельгия за последние годы — они без (полузащитника "Манчестер Сити") Кевина де Брейне и без (футболиста мадридского "Реала") Эдена Азара играли, который только набирает форму», — отметил глава РФС.
Ранее Дюков сообщал, что перед российской командой стоит задача выхода в плей-офф чемпионата Европы. Следующий матч группового этапа сборной России состоится 16 июня против команды Финляндии, а 21 июня российские футболисты проведут матч с игроками Дании. В данный момент Россия занимает последнее место в группе «Б» Евро-2020.