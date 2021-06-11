Росавиация получила свыше 120 заявок на чартеры в ходе Евро-2020
Росавиация в преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2020 получила более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время в Росавиацию поступило более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов в целях перевозки сборных команд стран-участниц, официальных делегаций, клиентских групп, журналистов и болельщиков Чемпионата. Ожидается прибытие около 3,7 тыс. человек. В зависимости от результатов матча четвертьфинала, который пройдет 2 июля 2021, к указанному количеству рейсов может добавиться дополнительно 10-15 чартерных рейсов», — говорится в сообщении ведомства.
С 11 июня петербургский аэропорт Пулково начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками: аэроузел ожидает прибытие самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы, Хельсинки, Мальме и Стокгольма.
Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира, шесть из них — групповой стадии.
Сборной России на чемпионате предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Первый матч российской команды состоится 12 июня на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.