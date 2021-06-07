Росавиация и Ростуризм рекомендовали не отдыхать в «закрытых» странах

В ведомствах также указали на риски, с которыми могут столкнуться граждане и бизнес при осуществлении такой деятельности. Так, турист может «частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей».