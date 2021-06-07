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Росавиация и Ростуризм рекомендовали не отдыхать в «закрытых» странах

Ведомости

Жителям России и бизнесу не стоит пользоваться грузопассажирскими рейсами для организации отдыха в странах, с которыми регулярное авиасообщение все еще не восстановлено после ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В противным случае граждане и бизнес могут столкнуться с негативными последствиями, следует из сообщения Росавиации и Ростуризма.

«В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями», — указано в сообщении. В ведомствах подчеркнули, что список стран, с которыми регулярное авиасообщение возобновлено, определяется оперативным штабом по коронавирусу.

В ведомствах также указали на риски, с которыми могут столкнуться граждане и бизнес при осуществлении такой деятельности. Так, турист может «частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей».

Россия по решению оперштаба возобновила авиасообщение с Великобританией, начиная со 2 июня, оно было ограничено после обнаружения нового штамма коронавируса в королевстве. с 10 июня регулярное авиасообщение возобновляется также с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. До этого регулярное авиасообщение было восстановлено и с рядом других стран, включая Белоруссию.

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с Британией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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