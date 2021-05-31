Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией

Кроме того, с 10 июня 2021 г. регулярное авиасообщение возобновляется также с Австрией (рейсы Москва – Вена два раза в неделю); Венгрией (Москва – Будапешт два раза в неделю), Ливаном (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембургом (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикием (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю) и Хорватией (Москва – Загреб два раза в неделю). С 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.