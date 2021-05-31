Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией
Россия со 2 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня — еще с шестью странами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе оперштаба.
«Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — пояснили в оперштабе. Там отметили, что решение не продлевать ограничения на полеты принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в Великобритании.
Кроме того, с 10 июня 2021 г. регулярное авиасообщение возобновляется также с Австрией (рейсы Москва – Вена два раза в неделю); Венгрией (Москва – Будапешт два раза в неделю), Ливаном (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембургом (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикием (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю) и Хорватией (Москва – Загреб два раза в неделю). С 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.
Оперштаб также решил увеличить количество рейсов по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю с 10 июня. С этого же дня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе. Ранее белорусская сторона призвала Россию восстановить количество авиарейсов между странами до уровня, который был до пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Актуальность вопроса возросла после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, из-за которого «Белавиа» столкнулась с трудностями при выполнении рейсов в Европу.
Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре 2020 г., прерванное в марте того же года из-за начала пандемии коронавируса. С 8 февраля количество регулярных авиарейсов Москва — Минск увеличили с трёх до пяти в неделю, также возобновилось воздушное сообщение со столицей Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, а после и из Калининграда. В феврале 2021 г. также было восстановлено и железнодорожное сообщение между Минском и Москвой.
15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня. Оно было приостановлено в конце прошлого года после обнаружения в королевстве нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира.