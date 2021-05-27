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Белоруссия призвала Россию к полноценному восстановлению авиасообщения

Ведомости

Между белоруссией и Россией необходимо восстановить полноценное воздушное сообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Мы хотели бы предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень», — сказал Головченко. Он пояснил, что это означает увеличение количества рейсов по востребованным маршрутам и открытие для полетов белорусской авиакомпании новых направлений.

«В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», — отметил Головченко. По его словам, такой шаг особенно важен в связи с давлением, которое сейчас оказывается на Белоруссию со стороны европейских стран, в том числе в области авиасообщения, в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Сейчас европейским компаниям не рекомендовано пользоваться воздушным пространством Белоруссии, а для «Белавиа» закрыли европейские аэропорты.

Накануне увеличить число рейсов в Минск попросил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Сейчас «Белавиа» и «Северный ветер» летают в белорусскую столицу раз в неделю. В российской авиакомпании заявили, что готовы летать в белорусскую столицу из Калининграда до семи раз в неделю.

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре 2020 г., прерванное в марте того же года из-за начала пандемии коронавируса. С 8 февраля количество регулярных авиарейсов Москва — Минск увеличили с трёх до пяти в неделю, также возобновилось воздушное сообщение со столицей Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, а после и из Калининграда. В феврале 2021 г. также было восстановлено и железнодорожное сообщение между Минском и Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных