Белоруссия призвала Россию к полноценному восстановлению авиасообщения

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией в сентябре 2020 г., прерванное в марте того же года из-за начала пандемии коронавируса. С 8 февраля количество регулярных авиарейсов Москва — Минск увеличили с трёх до пяти в неделю, также возобновилось воздушное сообщение со столицей Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, а после и из Калининграда. В феврале 2021 г. также было восстановлено и железнодорожное сообщение между Минском и Москвой.