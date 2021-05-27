«Белавиа» приостановила полеты в восемь стран

«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года», – говорится в сообщении. В частности, приостановлены полеты в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Варшаву, Вену, Ганновер, Калининград, Милан, Мюнхен, Рим и Франкфурт. Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов без штрафов в течение года с момента их приобретения.