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«Белавиа» приостановила полеты в восемь стран

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в восемь стран до 30 октября 2021 г., сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года», – говорится в сообщении. В частности, приостановлены полеты в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Варшаву, Вену, Ганновер, Калининград, Милан, Мюнхен, Рим и Франкфурт. Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов без штрафов в течение года с момента их приобретения.

«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», – отметили в «Белавиа».

Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair и сингапурская Singapore Airlines отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.

Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Ранее по теме: Польша закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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