«Белавиа» приостановила полеты в восемь стран
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в восемь стран до 30 октября 2021 г., сообщила пресс-служба перевозчика.
«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года», – говорится в сообщении. В частности, приостановлены полеты в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Варшаву, Вену, Ганновер, Калининград, Милан, Мюнхен, Рим и Франкфурт. Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов без штрафов в течение года с момента их приобретения.
«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», – отметили в «Белавиа».
Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair и сингапурская Singapore Airlines отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.