Польша закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа» — запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.