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Польша закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Ведомости

Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство, сообщил в Twitter официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

«Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа» — запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.

Ранее по теме: Лукашенко потребовал компенсацию за инцидент с самолетом Ryanair

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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