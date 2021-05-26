Польша закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство, сообщил в Twitter официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.
«Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа» — запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.