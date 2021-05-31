«Белавиа» не планирует просить финансовой помощи у правительства

В «Белавиа» также допустили, что могут сократить часть штата, но речи о массовых сокращениях нет. «О массовых сокращениях речь не идет. Решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы», — говорится в сообщении.