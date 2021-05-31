«Белавиа» не планирует просить финансовой помощи у правительства
Белорусская авиакомпания «Белавиа», которая была вынуждена закрыть рейсы по ряду европейских направлений, рассчитывает в первую очередь на свои силы при выходе из сложившейся ситуации, сообщил «Ведомостям» представитель перевозчика.
«Авиакомпания «Белавиа» – это открытое акционерное общество, поэтому рассчитывает в первую очередь на свои силы», — ответили в компании на вопрос «Ведомостей» о планах обратиться в правительство Белоруссии за финансовой поддержкой.
В «Белавиа» также допустили, что могут сократить часть штата, но речи о массовых сокращениях нет. «О массовых сокращениях речь не идет. Решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день «Белавиа» вынуждена была приостановить полеты в 21 страну, актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов, добавил представитель. «Что касается отдельно России, то в «доковидное» время белорусская авиакомпания выполняла 140-150 рейсов в неделю, сейчас – 13. Другие статистические данные в связи с повышенной занятостью всех отделов предоставить на данный момент затруднительно», — уточнил он.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.
В ходе прошедших выходных президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи, на которой в том числе обсудили ситуацию с запретом полетов для «Белавиа». Как сообщал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, на встрече было принято решение об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.
Также 29 мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что за два месяца сторонам удастся вывести транспортное сообщение между странами на уровень, существовавший до пандемии. С 31 мая «Белавиа» начала выполнять прямой рейс Минск – Уфа. Помимо этого самолеты компании летают в Калининград, Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Екатеринбург, согласно данным сервиса Flightradar.