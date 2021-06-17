В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Санкт‑Петербурге вступило в силу постановление губернатора города Александра Беглова об ужесточении ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, временно запрещена работа фуд-кортов, а также ночная работа общепита, кроме доставки и работы на вынос.
Обслуживание посетителей в заведениях общепита запрещено в городе с 2:00 до 6:00. Кроме фуд-кортов закрыты также детские комнаты в торговых центрах, ресторанах и кафе. Исключение в ТЦ составляет работа аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров и торговля на «островках».
Допустимая заполняемость кинотеатров в Санкт-Петербурге снижается с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Отменяется проведение праздника для лучших выпускников города «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.
По данным оперштаба на 16 июня, суточный прирост заболевших в Санкт-Петербурге составил 927 человек. Днем ранее, 15 июня — 902. 14 июня было зафиксировано 865 новых случаев коронавируса, 13 июня — 862. Всего к 17 июня в городе с начала пандемии выявлено 453 424 случаев. 423 665 жителей города выздоровели, 15 062 — умерли.