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В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

Ведомости

В Санкт‑Петербурге вступило в силу постановление губернатора города Александра Беглова об ужесточении ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, временно запрещена работа фуд-кортов, а также ночная работа общепита, кроме доставки и работы на вынос.

Обслуживание посетителей в заведениях общепита запрещено в городе с 2:00 до 6:00. Кроме фуд-кортов закрыты также детские комнаты в торговых центрах, ресторанах и кафе. Исключение в ТЦ составляет работа аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров и торговля на «островках».

Допустимая заполняемость кинотеатров в Санкт-Петербурге снижается с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Отменяется проведение праздника для лучших выпускников города «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.

По данным оперштаба на 16 июня, суточный прирост заболевших в Санкт-Петербурге составил 927 человек. Днем ранее, 15 июня —  902. 14 июня было зафиксировано 865 новых случаев коронавируса, 13 июня — 862. Всего к 17 июня в городе с начала пандемии выявлено 453 424 случаев. 423 665 жителей города выздоровели, 15 062 — умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных