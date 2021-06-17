В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

Допустимая заполняемость кинотеатров в Санкт-Петербурге снижается с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Отменяется проведение праздника для лучших выпускников города «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.