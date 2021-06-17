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В Госдуме назвали замедление Twitter эффективной мерой

Ведомости

Замедление трафика Twitter в России стало эффективной мерой борьбы с деструктивным контентом, передает «РИА Новости» слова члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Социальная сеть уже удалила около 2 тыс. ссылок на вредоносный контент.

«История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление трафика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч», — сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.

В марте Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию.

В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах.

Ранее по теме: Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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