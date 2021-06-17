В Госдуме назвали замедление Twitter эффективной мерой
Замедление трафика Twitter в России стало эффективной мерой борьбы с деструктивным контентом, передает «РИА Новости» слова члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Социальная сеть уже удалила около 2 тыс. ссылок на вредоносный контент.
«История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление трафика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч», — сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.
В марте Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию.
В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах.