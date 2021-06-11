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Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google

Ведомости

Социальная сеть Twitter оставила неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора по итогам проверки.

«С 2015 г. площадкой не удалялись более 6 тыс. запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов», — говорится в сообщении. В ходе проверки Twitter ведомство выявило 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, аккаунтов российских пользователей и проектов. В отношении компании составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн руб.

По данным Роскомнадзора, Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3,7 тыс. запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и YouTube с 2015 г. не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ. Google также не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента. В отношении Google и YouTube составлено восемь протоколов, по трем из них, которые были рассмотрены судами, им назначено 6 млн руб. штрафов, рассказали в ведомстве.

В марте Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию. В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах.

Ранее по теме: Роскомнадзор решил не блокировать Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных