Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google
Социальная сеть Twitter оставила неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора по итогам проверки.
«С 2015 г. площадкой не удалялись более 6 тыс. запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов», — говорится в сообщении. В ходе проверки Twitter ведомство выявило 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, аккаунтов российских пользователей и проектов. В отношении компании составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн руб.
По данным Роскомнадзора, Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3,7 тыс. запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и YouTube с 2015 г. не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ. Google также не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента. В отношении Google и YouTube составлено восемь протоколов, по трем из них, которые были рассмотрены судами, им назначено 6 млн руб. штрафов, рассказали в ведомстве.
В марте Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию. В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах.