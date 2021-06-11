Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google

По данным Роскомнадзора, Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3,7 тыс. запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и YouTube с 2015 г. не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ. Google также не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента. В отношении Google и YouTube составлено восемь протоколов, по трем из них, которые были рассмотрены судами, им назначено 6 млн руб. штрафов, рассказали в ведомстве.