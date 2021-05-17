Роскомнадзор решил не блокировать Twitter
Роскомнадзор по итогам проверки принял решение не блокировать Twitter, а также снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах, сообщается на сайте ведомства.
«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — говорится в сообщении.
10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Он потребовал от Twitter удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.
При этом за время с начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые ведомство также потребовало удалить. В итоге соцсеть удалила свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент остаются неудаленными 563 сообщения.