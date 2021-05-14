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Twitter заявил Роскомнадзору о готовности удалить запрещенную информацию

Ведомости

Администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию, сообщила пресс-служба ведомства.

«После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)», – говорится в сообщении.

Встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора состоялась по инициативе Twitter. В ходе нее представители соцсети проинформировали ведомство о выполнении требований по удалению запрещенного в России контента. По истечении 15 мая Роскомнадзор проведет проверку и примет решение о продлении действующих или принятии иных мер в отношении Twitter.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Позже судебный участок сообщил, что компанию могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.

Ранее по теме: Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещенной информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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