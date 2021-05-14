Twitter заявил Роскомнадзору о готовности удалить запрещенную информацию
Администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию, сообщила пресс-служба ведомства.
«После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)», – говорится в сообщении.
Встреча представителей компании с руководством Роскомнадзора состоялась по инициативе Twitter. В ходе нее представители соцсети проинформировали ведомство о выполнении требований по удалению запрещенного в России контента. По истечении 15 мая Роскомнадзор проведет проверку и примет решение о продлении действующих или принятии иных мер в отношении Twitter.
10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.
В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Позже судебный участок сообщил, что компанию могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.