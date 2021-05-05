Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещенной информации
Компанию Twitter могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422, куда поступили шесть соответствующих административных протоколов.
«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», — говорится в сообщении. Кроме того, Google и Facebook могут оштрафовать еще на 20 млн руб. каждую за отказ удалить запрещенную информацию. В суд поступили по пять протоколов в отношений компаний.
В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января.
10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. социальная сеть не удалила более 3000 таких материалов, тем самым «злостно нарушив» российское законодательство. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.