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Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Компанию Twitter могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422, куда поступили шесть соответствующих административных протоколов.

«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», — говорится в сообщении. Кроме того, Google и Facebook могут оштрафовать еще на 20 млн руб. каждую за отказ удалить запрещенную информацию. В суд поступили по пять протоколов в отношений компаний.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. социальная сеть не удалила более 3000 таких материалов, тем самым «злостно нарушив» российское законодательство. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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