Twitter могут снова оштрафовать за неудаление запрещенной информации

«По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», — говорится в сообщении. Кроме того, Google и Facebook могут оштрафовать еще на 20 млн руб. каждую за отказ удалить запрещенную информацию. В суд поступили по пять протоколов в отношений компаний.