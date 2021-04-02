Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей
Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы Twitter lnc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе сообщили «Ведомостям», что по аналогичной статье суд назначил Twitter еще два штрафа — в 3,3 млн руб. и 2,4 млн руб. соответственно.
10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. социальная сеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, тем самым «злостно нарушив» российское законодательство. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.
Ранее по аналогичной статье мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы оштрафовали Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января. Кроме того, за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб.
Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.