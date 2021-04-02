Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. социальная сеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, тем самым «злостно нарушив» российское законодательство. Более того, ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.