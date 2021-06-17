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Глава «Вектора» назвал срок сохранения антител после «Эпиваккороны»

Ведомости

Через девять месяцев после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» антитела к коронавирусу не обнаружили почти у половины привитых, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов.

Вакцина «Эпиваккорона» является пептидной вакциной, разработанной научным центром «Вектор». Препарат был зарегистрирован в октябре 2020 г.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Процедура изначально являлась добровольной, однако в июне в ряде регионов, включая Москву и Московскую область, ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Ранее по теме: Глава СЖР выступил против обязательной вакцинации журналистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных