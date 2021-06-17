Глава «Вектора» назвал срок сохранения антител после «Эпиваккороны»

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов.