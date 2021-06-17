Глава «Вектора» назвал срок сохранения антител после «Эпиваккороны»
Через девять месяцев после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» антитела к коронавирусу не обнаружили почти у половины привитых, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».
«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов.
Вакцина «Эпиваккорона» является пептидной вакциной, разработанной научным центром «Вектор». Препарат был зарегистрирован в октябре 2020 г.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Процедура изначально являлась добровольной, однако в июне в ряде регионов, включая Москву и Московскую область, ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.