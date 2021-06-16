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Глава СЖР выступил против обязательной вакцинации журналистов

Ведомости

Вакцинация журналистов от коронавируса не должна быть обязательной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева.

«Я все-таки думаю, что это необходимо делать по желанию. Несмотря на то, что наша профессия, конечно, очень опасная, очень часто наши коллеги оказываются на передовой вместе с врачами и заходят в "красные зоны". Но очень многие сейчас работают на удаленке, из дома. И такое решение (о вакцинации) человек для себя принимает сам», — сказал Соловьев.

«Я лично могу рекомендовать всем коллегам привиться, потому что очень неприятна та болезнь... Но обязательно заставлять всех журналистов вряд ли стоит», — добавил глава СЖР.

Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

При этом, как отметил Соловьев, от коронавируса умерли около 50 российских журналистов, а переболели несколько тысяч.

«Переболели (COVID-19) несколько тысяч (российских журналистов). Скончались, по некоторым данным, уже ближе к 50», — заявил Соловьев.

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.

При этом в Кремле исключили введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Матвиенко выступила против обязательных прививок от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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