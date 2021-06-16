Глава СЖР выступил против обязательной вакцинации журналистов
Вакцинация журналистов от коронавируса не должна быть обязательной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева.
«Я все-таки думаю, что это необходимо делать по желанию. Несмотря на то, что наша профессия, конечно, очень опасная, очень часто наши коллеги оказываются на передовой вместе с врачами и заходят в "красные зоны". Но очень многие сейчас работают на удаленке, из дома. И такое решение (о вакцинации) человек для себя принимает сам», — сказал Соловьев.
«Я лично могу рекомендовать всем коллегам привиться, потому что очень неприятна та болезнь... Но обязательно заставлять всех журналистов вряд ли стоит», — добавил глава СЖР.
При этом, как отметил Соловьев, от коронавируса умерли около 50 российских журналистов, а переболели несколько тысяч.
«Переболели (COVID-19) несколько тысяч (российских журналистов). Скончались, по некоторым данным, уже ближе к 50», — заявил Соловьев.
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.
При этом в Кремле исключили введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.