Глава СЖР выступил против обязательной вакцинации журналистов

«Я все-таки думаю, что это необходимо делать по желанию. Несмотря на то, что наша профессия, конечно, очень опасная, очень часто наши коллеги оказываются на передовой вместе с врачами и заходят в "красные зоны". Но очень многие сейчас работают на удаленке, из дома. И такое решение (о вакцинации) человек для себя принимает сам», — сказал Соловьев.