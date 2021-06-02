Матвиенко выступила против обязательных прививок от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России не может быть обязательной, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
«Никакой обязательной вакцинации (в России) быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также напомнила о добровольности вакцинации. «Четкая позиция государства сформирована, она звучала неоднократно. Также буквально несколько дней назад Владимир Владимирович Путин еще раз обратил на это внимание. У нас добровольная вакцинация против COVID-19», — отметила глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности введения обязательной вакцинации от коронавируса.
Власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации. Позднее слово «обязательная» убрали из сообщения правительства региона.
19 мая, в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума, Медведев заявил, что российские власти исходят из принципа добровольности вакцинации от коронавируса, однако в некоторых случаях, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения» прививки могут стать обязательными.