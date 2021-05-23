Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев разъяснил свои слова о том, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной.
19 мая, в ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума, Медведев заявил, что российские власти исходят из принципа добровольности вакцинации от коронавируса, однако в некоторых случаях, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения» прививки могут стать обязательными.
«Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации», — ответил Медведев в Facebook на комментарий одного из пользователей.
Зампреда Совбеза также заметил, что у России «есть все шансы» получить коллективный иммунитет от коронавируса в ходе добровольной вакцинации, однако она идет медленно, что создает риски возникновения новых волн инфекции.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».