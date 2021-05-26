Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — сказал он.