Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса
Вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса нельзя, это нецелесообразно, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — сказал он.
Президент призвал граждан «подумать, как следует», над вопросом необходимости прививки и подчеркнул, что здоровье — важнее всего. Он также отметил, что сформировать коллективный иммунитет без массовой вакцинации не получится.
Путин добавил, что российская вакцина от коронавируса является самой надежной и безопасной в мире. Он указал, что она не вредит здоровью, не приводит к серьезным осложнениям и надежно защищает от коронавируса и тяжелого течения COVID-19.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».
Вчера власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.
Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. По данным на 24 мая, прививку сделали 25 млн граждан, из них более 10 млн получили обе дозы препарата. 21 мая заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что вакцинация в России от коронавируса является добровольной.