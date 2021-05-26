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Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

Ведомости

Вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса нельзя, это нецелесообразно, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — сказал он.

Президент призвал граждан «подумать, как следует», над вопросом необходимости прививки и подчеркнул, что здоровье — важнее всего. Он также отметил, что сформировать коллективный иммунитет без массовой вакцинации не получится.

Путин добавил, что российская вакцина от коронавируса является самой надежной и безопасной в мире. Он указал, что она не вредит здоровью, не приводит к серьезным осложнениям и надежно защищает от коронавируса и тяжелого течения COVID-19.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

Вчера власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.

Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. По данным на 24 мая, прививку сделали 25 млн граждан, из них более 10 млн получили обе дозы препарата. 21 мая заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что вакцинация в России от коронавируса является добровольной.

Ранее по теме: Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных