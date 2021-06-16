Кремль исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России

По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.