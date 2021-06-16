Кремль исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России
Речи о введении обязательной вакцинации всего населения России от коронавируса на данный момент не идет, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — сказал он «РИА Новостям».
Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.
По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.