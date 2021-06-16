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Кремль исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 по всей России

Ведомости

Речи о введении обязательной вакцинации всего населения России от коронавируса на данный момент не идет, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — сказал он «РИА Новостям».

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую ситуацию в городе он охарактеризовал как драматическую.

По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.

При этом 8 июня заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе выступления в Госдуме заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в стране. Нецелесообразным введение обязательной прививки от COVID-19 назвал также президент РФ Владимир Путин.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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