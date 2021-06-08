В Минздраве заявили о сохранении принципа добровольности вакцинации от коронавируса

25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов, следует из пояснительной записки к документу.