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В Минздраве заявили о сохранении принципа добровольности вакцинации от коронавируса

Ведомости

Принцип добровольности вакцинации от коронавируса в России сохраняется, ее внесение в национальный календарь прививок необходимо для урегулирования вопросов, которые связаны с финансированием, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева.

«Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется», — сказал Гриднев, выступая в Госдуме.

По словам замглавы Минздрава, в данный момент вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства России. Для обеспечения полного охвата населения этой вакциной урегулирование этого вопроса необходимо на уровне федерального закона.

«Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции», — отметил он.

25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов, следует из пояснительной записки к документу.

Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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