В Минздраве заявили о сохранении принципа добровольности вакцинации от коронавируса
Принцип добровольности вакцинации от коронавируса в России сохраняется, ее внесение в национальный календарь прививок необходимо для урегулирования вопросов, которые связаны с финансированием, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева.
«Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется», — сказал Гриднев, выступая в Госдуме.
По словам замглавы Минздрава, в данный момент вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства России. Для обеспечения полного охвата населения этой вакциной урегулирование этого вопроса необходимо на уровне федерального закона.
«Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции», — отметил он.
25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов, следует из пояснительной записки к документу.
Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.