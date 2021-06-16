Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически. Об этом он написал в своем официальном блоге.
«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», — заявил глава города.
По словам Собянина, в Московском регионе живут около 20 млн человек. При этом прививку сделали лишь 1,8 млн жителей.
«Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей», — написал мэр.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок реализации обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников сферы услуг. Соответствующее постановление приняла сегодня главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.
Собянин назвал «крайне тяжелым», непростым, но необходимым решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для части жителей. В то же время он попросил понять и поддержать этот шаг.
По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.