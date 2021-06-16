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Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически. Об этом он написал в своем официальном блоге.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», — заявил глава города.

По словам Собянина, в Московском регионе живут около 20 млн человек. При этом прививку сделали лишь 1,8 млн жителей.

«Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей», — написал мэр.

В России за сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок реализации обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников сферы услуг. Соответствующее постановление приняла сегодня главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Собянин назвал «крайне тяжелым», непростым, но необходимым решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для части жителей. В то же время он попросил понять и поддержать этот шаг.

По данным оперштаба на 16 июня, за последние сутки в Москве выявлено 5782 новых случая коронавируса. Скончались 75 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,25 млн жителей столицы. Из них умерли 21 125 человек.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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