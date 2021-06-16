В России за сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 13 397 человек, следует из статистики оперштаба на 16 июня. Скончались за это время 396 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 249 990. Умерли за все время пандемии 127 576 человек.
Вчера, 15 июня, оперштаб сообщил о 14 185 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 5782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончались 75 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 253 894 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1187), Санкт-Петербург (+927), республика Бурятия (+212) и Нижегородская область (+191).
За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 828 500.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 176 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, Индии (более 29,6 млн), Бразилии (свыше 17,5 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.