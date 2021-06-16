В России за сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 13 397 человек, следует из статистики оперштаба на 16 июня. Скончались за это время 396 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 249 990. Умерли за все время пандемии 127 576 человек.