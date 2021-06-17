СМИ сообщили о досрочной отставке сенатора Королева

По данным ТАСС, сотрудники Госавтоинспекции задержали Королева в мае после того, как его автомобиль Lexus грубо нарушил ПДД. По словам политика, инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, также он опроверг, что находился в нетрезвом состоянии. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился прокуратуру и Совфед с требованием расследовать ДТП, которое произошло с участием автомобиля сенатора, а также привлечь его к ответственности.