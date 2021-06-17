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СМИ сообщили о досрочной отставке сенатора Королева

Ведомости

Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в аппарате верхней палаты парламента. 

«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — сказали источники агентств. 

По их данным, Совфед может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Королева 23 июня. 

По данным ТАСС, сотрудники Госавтоинспекции задержали Королева в мае после того, как его автомобиль Lexus грубо нарушил ПДД. По словам политика, инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, также он опроверг, что находился в нетрезвом состоянии. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился прокуратуру и Совфед с требованием расследовать ДТП, которое произошло с участием автомобиля сенатора, а также привлечь его к ответственности.

Позже, 14 мая, членство Королева в партии «Единая Россия» было приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства в связи с ДТП с его участием, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее по теме: Членство сенатора Королева в «Единой России» приостановили после ДТП с его участием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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