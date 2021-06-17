СМИ сообщили о досрочной отставке сенатора Королева
Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в аппарате верхней палаты парламента.
«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — сказали источники агентств.
По их данным, Совфед может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Королева 23 июня.
По данным ТАСС, сотрудники Госавтоинспекции задержали Королева в мае после того, как его автомобиль Lexus грубо нарушил ПДД. По словам политика, инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, также он опроверг, что находился в нетрезвом состоянии. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился прокуратуру и Совфед с требованием расследовать ДТП, которое произошло с участием автомобиля сенатора, а также привлечь его к ответственности.
Позже, 14 мая, членство Королева в партии «Единая Россия» было приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства в связи с ДТП с его участием, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.